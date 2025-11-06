За словами військових, тривають запеклі бої, за минуло добу ворог втратив понад дві сотні солдатів.

У ЗСУ не підтверджують захоплення армією РФ кількох населених пунктів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

"Інформація, розміщена на ресурсі DeepState, щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності", - наголошують на сторінці Центру комунікацій у Facebook.

Водночас у Силах оборони визнають: дійсно, ситуація на Олександрівському й Оріхівському напрямках доволі напружена - лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень, але зазначені населені пункти не перебувають під контролем росіян.

У заяві йдеться, що в районі населеного пункту Павлівка тривають запеклі бої – там тримає оборону одна з українських бригад. В районі населеного пункту Плавні, згідно з повідомленням, також ведуться бої – тут утримується сіра зона.

"В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують. В районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Крім того, додають у ЗСУ, противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани) намагався інфільтруватись в глиб української оборони в обхід позицій ЗСУ. "Однак на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії й знищуємо ворожі диверсійні групи. За минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу", - заявили військові.

Нагадаємо, український моніторинговий проект DeepState 6 листопада повідомив, що російська окупаційна армія захопила в Запорізькій області населений пункт Павлівка, та просунулася поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Також військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов сказав, що поки основна увага прикута до Покровська, Мирнограда та Куп’янська, противник має територіальні здобутки та просування на іншій ділянці - межі трьох областей ― Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Селезньов уточнив, що найбільш складна ситуація на сході Запорізької області, де ворог має просування. На цю ділянку фронту припадає 13% усіх штурмових дій армії РФ.

