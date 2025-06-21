Ворог намагається реалізувати чисельну перевагу та прорвати оборону ЗСУ.

Окупанти продовжують повільними темпами просуватися на фронті, і за минулу добу мали успіхи біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Зокрема, за даними DeepState, ворог просунувся біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка.

Тим часом у ОСУВ Хортиця розповіли, що ворог не припиняє атак на всіх напрямках, однак українські захисники утримують позиції.

Відео дня

"На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені неподалік Ступочок, Предтеченого, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та в Торецьку. Втрат наших позицій не допущено", - йдеться у повідомленні угруповання у Telegram.

Також на Покровському напрямку противник намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати оборону біля декількох населених пунктів.

"Із застосуванням трьох ББМ намагався просуватися на напрямку Новооленівку та Новоторецького. В результаті вогневого ураження ворожа бронетехніка була пошкоджена та знищена", - зазначили українські бійці.

Наголошується, що противник продовжує накопичувати сили для подальших атак, однак Сил оборони вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

"На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Вільного Поля, Багатиря, Комара, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Війна в Україні - новини

Військовий експерт Павло Нарожний зазначав, що у Сумській області російські окупанти могли зайти на околиці населеного пункту Юнаківка, звідки до Сум по прямій близько 22 кілометрів, зокрема, великий ліс. Він додав, що в разі, якщо РФ вдасться просунутися далі та зайти в цей ліс – ситуація для Сил оборони буде небезпечною.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що росіяни обрали для себе Торецький напрямок пріоритетним під час літньо-осінньої наступальної кампанії. Зазначається, що такі висновки зроблені на тлі застосування значних обсягів бронетехніки ворогом на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: