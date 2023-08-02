Від початку доби на лінії фронту відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Від початку доби на лінії фронту відбулось 33 бойових зіткнення. Сили оборони України стримують ворога та продовжують наступ.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. При цьому на низці напрямків ворог активував авіаційні удари, зокрема:

на Сіверському та Слобожанському - в районі Козачої Лопані Харківської області;

на Куп’янському напрямку - в районах Петропавлівки та Кислівки;

на Лиманському - в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного – Донецької області;

на Авдіївському напрямку - в районі Авдіївки.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка", - інформує Генштаб.

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Зазначається, що на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

"На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. На Херсонському напрямку противник також завдав авіаційного удару - в районі Одрадокам’янки.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомляє Генштаб.

Ситуація на фронті - останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше інформувала, що на Бахмутському напрямку ворог намагається захопити втрачену Кліщіївку, але безуспішно. Вона зазначила, що марні і російські спроби відтягнути звідси українські сили, наростивши угруповання на адміністративному кордоні Харківської і Луганської областей.

Також ворог активно наступає на Мар’їнському напрямку, але Сили оборони успішно стримують ворога.

Речник Генерального штабу Павло Ковальчук також повідомив, що Сили оборони України успішно вибили російських загарбників з позицій в районі на південь від Авдіївки. За його словами, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

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