Вночі в стабілізаційних пунктах використовують червоне світло, оскільки воно менш помітне для російських розвідувальних безпілотників.

На південному фронті в Запорізькій області працюють близько дюжини медичних пунктів, створених українською армією в декількох кілометрах від лінії зіткнення для порятунку поранених захисників.

Як пише видання The New York Times (NYT), поранені бійці 110-ї бригади всього 40 хвилин тому прибули в стабілізаційний пункт, де їм відразу ж почали надавати медичну допомогу. NYT відзначило, що ці медпункти, де військових стабілізують для подальшої евакуації, працюють з постійним потоком солдатів, поранених в боях. Цифри були "колосальними", сказав медик з пункту, де проходили лікування троє солдатів 110-ї бригади.

Журналісти видання відвідали один із стабілізаційних пукнтів, обладнаний чотирма операційними столами. Цей пункт приймає поранених з кількох бригад, задіяних у контрнаступі, і вже два місяці працює цілодобово.

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Видання зазначило, що в міру того, як Україна готувалася до контрнаступу, вона також створила розгалужену систему медичної евакуації з чотирма лініями допомоги, що включає 20 міських лікарень, ряд стабілізаційних пунктів і до 50 медичних бригад, прикріплених до бригад військових.

Чоловік, який розробив цю систему, доктор Роман Кузів, начальник військового госпіталю в місті Запоріжжя, відкрив екран свого мобільного, щоб показати базу даних про кількість поранених по всьому Запорізькому фронту. Пацієнти мають кольорове кодування залежно від тяжкості їх ран.

Він пояснив, що мета полягає в тому, щоб забезпечити кожному пораненому солдату високий рівень медичної допомоги протягом всього лише 25 хвилин після поранення, щоб врятувати життя, але це, на жаль, не завжди можливо. Бойовий медик на передовій швидко надає першу допомогу, але вогонь російської артилерії часто буває настільки інтенсивним, що підрозділи не можуть евакуювати поранених по кілька годин.

Машини швидкої допомоги, які доставляють солдатів в пункти стабілізації, також часто потрапляють під обстріл, тоді доводиться тягнути або нести поранених за кілька кілометрів пішки до пункту стабілізації.

У пунктах стабілізації лікарі лікують поранених від шоку і запобігають крововтраті, перед тим, як відправити їх в краще обладнані пункти стабілізації, де можуть оперувати хірурги, або в міські лікарні.

Як зазначило видання, вночі в стабілізаційних пунктах використовують червоне світло, оскільки воно менш помітне для російських розвідувальних безпілотників.

Як розповіли медики, поранені іноді прибувають ривками, а в деякі дні безперервно. Були десятки мінних і осколкових поранень, але поки в цьому контрнаступі мало кульових поранень, констатували медики.

"110-та бригада взяла участь у штурмі, зазнавши великих втрат. Вночі всі чотири столики були зайняті солдатами з важкими травмами ніг, які потребували ампутації", - сказав шведський бойовий медик-доброволець. Наступного ранку солдати винесли частини тіла в чорних мішках на утилізацію.

Деякі лікарі говорили, що в минулому році в боях були жертви і гірше; один з них сказав, що тоді в контрнаступі в Херсонській області лікували до 250 осіб в день. Українська влада не публікує дані про втрати ЗСУ, відзначило видання, але західні офіційні особи заявляють, що число вбитих і поранених перевищує 100 тис. осіб.

У перші місяці війни у багатьох солдатів не було бронежилетів або касок, і вони часто отримували смертельні травми голови і грудей, сказав Андрій Комаринець, начальник медичної служби 110-ї бригади, яка керує однією з великих точок стабілізації.

За його словами, тепер у всіх є бронежилети, але є і нова загроза - російські міни. "Вони мінують своїх мертвих, вони мінують наших мертвих, вони мінують все, що можуть", - сказав він про російські війська. "Наші військові заходять в бункер і дистанційно підривають його. У росіян повно вибухівки", - констатував Комаринець.

Він зазначив, що медики стабілізаційних пунктів покладаються на пожертвування, в основному від української діаспори по всьому світу, на додаткове обладнання. "Апарат УЗД нам купили українці, які проживають в Австралії. У нас є машина швидкої допомоги, куплена американцями. У нас є два матраци від двох хлопців з Нідерландів, яких я ніколи не бачив", - зазначив лікар.

Але в армії не вистачає лікарів і особливо медсестер, сказав він. "У нас не вистачає рук", - зазначив Комаринець.

Стабілізаційні пункти на фронті

Стабпункти на фронті працюють 24/7 в шаленому ритмі. Так, наприклад, стабілізаційний пункт під Бахмутом приймає близько 100 поранених бійців на добу. Туди потрапляють і з контузіями і важкими пораненнями кінцівок, які потребують ампутації. Такі стабілізаційні пункти намагаються розміщувати так, щоб поранених встигали привезти за годину.

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