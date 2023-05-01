Зазначається, що до польових таборів привезли сотні російських в'язнів для підготовки для війни проти України.

Російські окупанти намагаються перекрити свої втрати в Україні за рахунок ув'язнених. "Охоронцям" дали наказ розстрілювати "мобілізованих" при дезертирстві або непокорі.

"Противник і далі намагається поповнити свої втрати в живій силі за рахунок ув'язнених. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", в один з польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому наголошується, що подібне поповнення очікується в районі Луганська.

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"Відомо про плановану підготовку на одному з полігонів поблизу міста до 200 осіб з числа засуджених. Підготовка триватиме кілька тижнів", - зазначили в Генштабі.

Крім того, зазначено, що особовому складу комендантської роти окупантів, яка охороняємо "новобранців", дали наказ відкривати вогонь на ураження при будь-яких спробах втечі або непокори.

Мобілізація в Росії - остання інформація

З липня 2022 року ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вербував найманців з числа російських ув'язнених. Їм обіцяли помилування після шести місяців війни проти України. У січні Пригожину заборонили вербувати ув'язнених на тлі розбіжностей з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Тепер вербують зеків на війну проти України в підрозділи "регулярної армії".

Нещодавно Пригожин визнав, що група "Вагнера" опинилася на межі зникнення.

У свою чергу глава Фонду "Русь сидить" Ольга Романова повідомила, що Міноборони РФ розвернуло небачену за масштабами вербування ув'язнених у російських в'язницях. За її словами, частину завербованих передають так званим "ПВК".

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