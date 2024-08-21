Точну кількість росіян, які потрапили в полон, не розкривають.

Триває операція Сил оборони України в Курській області РФ. Військові продовжують виконувати поставлені завдання.

Крім того, зростає кількість російських військових, які потрапили в полон. Про це повідомили в Сухопутних військах Збройних сил України.

"Ще один день наших активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині. Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", – йдеться у повідомленні.

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Обмінний фонд російськими полоненими поповнили захисники з 22 окремої механізованої бригади. Точну кількість росіян, які потрапили в полон, не розкривають.

Бої в Курській області

Українські військові контролюють вже понад 90 населених пунктів Курської області РФ. Ідеться про понад 1200 квадратних кілометрів ворожої території.

Однак Україна все ще прагне отримати дозвіл на використання західної далекобійної зброї по території РФ. Видання Bloomberg наголошує, що без зняття обмежень на удари далекобійною зброєю Курська операція виявиться марною.

Тим часом The Telegraph пише, що Кремль використовує строковиків як гарматне м'ясо у Курській області. Зазначається, що їня загибель в бою проти сильних і добре оснащених українських бригад, ймовірно, не врятує Курську область від можливого захоплення.

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