Наразі йдеться про дуже обмежене просування у прикордонній зоні.

Російські війська зайшли на територію Сумської області, намагаючись оточити український плацдарм на Курщині. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолоковані кадри, опубліковані 10 січня. На відео від 67-ї ОМБр ЗСУ показано удари по російській піхоті. В ISW стверджують, що кадри зняті по український бік кордону на північний захід від села Журавка.

Аналітики також наводять слова російського Z-блогера, який стверджує, що російські війська зайшли в Сумську область, аби з півдня обійти українські позиції в хуторі Миколаєво-Дар’їно (на північ від Журавки).

Інший російський Z-канал стверджував, що російські війська також зайшли в Сумську область в районі села Проходи (на схід від міста Суми), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області у полон до Сил оборони потрапив російський воєнний злочинець Євген Уланцов. Він причетний до розстрілів українських полонених.

Також ми розповідали, що на Курщині росіяни помилково знищили власний комплекс ППО, який, ймовірно, є північнокорейською системою Pongae M-2020. Про те, що на фронті з’явилися ці системи, стало відомо тільки після цього удару по ньому російського БпЛА.

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