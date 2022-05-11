Таким чином вони намагаються уникнути покарання за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні.

Російські окупанти, розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

За даними розвідки, особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил. При цьому, униктуни таким чином відповідальності за вбивства мирних мешканців та знищення інфраструктури намагаються не тільки безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в Україну.

Зокрема окупанти вимагають у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

При цьому в ГУР зазначили, що встановили особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у РФ "Борісоглєбск" та "Маріновка".

У ГУР також надали список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку.

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