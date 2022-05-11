Поки жодна зі сторін не перемагає на полі бою, підкреслюють в оборонній розвідці США.

Американська розвідка вважає, що війна Росії проти України "зайшла у глухий кут".

Про це повідомляє Sky News з посиланням на слова очільника Агентства оборонної розвідки США Скотта Берр'єра.

На його переконання, наразі жодна зі сторін збройного конфлікту не має остаточної переваги на полі бою.

"Росіяни не перемагають, але й українці не перемагають, і ми тут дещо у глухому куті", – повідомив генерал-лейтенант на зустрічі з комітетом Сенату з питань збройних сил.

Водночас Берр'єр зауважив, що з початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Але їх кількість може бути більшою – до 12 осіб.

При цьому він констатував, що окупанти не досягли серйозних успіхів на жодному з напрямків.

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