Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

"Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей, щоб займатись російськими військами та військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Володимиру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.

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