В ефірі федерального каналу заявили, що РФ не зупиниться на окупації України.

Російські пропагандисти вдалися до прямих погроз ЄС та НАТО, заявивши в ефірі федерального каналу, що після України необхідно продовжувати окупацію країни Європи.

"Інтелектуальні" розмови пропагандисти вели в ефірі програми топ-пропагандиста Володимира Соловйова.

"Ми в жодному разі не можемо зупинитися на половині дороги. Тобто, Львів комусь залишити, чи ще щось. Тоді, зрештою, просто нічого не потрібно було починати", - сказав один з гостей.

На це Соловйов відповів: "З такими санкціями, хто сказав, що потрібно зупинятися взагалі на кордонах України?"

Пропагандисти погодилися радісними вигуками "Цілком правильно".

"Увесь світ у труху. Бахнемо, обов'язково бахнемо, але не зараз. Бахнемо, обов'язково бахнемо", - заявив Соловйов.

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