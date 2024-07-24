Дроновий удар РФ по Одещині налякав румунів: що там відбувалося

Через звуки вибухів люди в Румунії дзвонили у рятувальну службу.

У центрі уваги війна в Україні. Під час дронового удару, який Росія завдала по південних регіонах України, зокрема, по Одещині, у Румунії, яка межує з цим регіоном, об’являли повітряну тривогу - до кордону наближалися БПЛА.

Як повідомляє Digi24, учора ввечері жителі міста Тулча отримали повідомлення Ro-Alert у зв'язку з тим, що було помічено кілька дронів, які наближалися до державного кордону. Зокрема, людей попередили, що безпілотники потенційно можуть потрапити на територію Румунії та завдати шкоди населенню.

За даними видання, оповіщення було зроблено у зв'язку з атакою РФ по українських портах на річці Дунай. Також зазначається, що через звуки вибухів до служби "112" звернулося 10 людей.

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"Близько 02:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій поширила Ro-Alert північним районом повіту Тулча, інформуючи населення про можливе падіння деяких об'єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною. Повідомлення Ro-Alert видали після того, як під час спостереження за кордоном, близько 02:10, було помічено кілька дронів", - пише видання.

Йдеться про те, що БПЛА наближалися до північного району повіту Тулча. За даними румунських рятувальників, вибухи, через які надходили дзвінки місцевих жителів, сталися на території України.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 липня російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок удару відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури у місту Ізмаїл.

Пошкоджень зазнав 5-поверховий житловий будинок та три вантажних автомобілі. Поранено трьох людей. У житловому будинку сталося руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини будівлі.