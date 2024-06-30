У спецслужбі кажуть, що в цій битві були втрати серед українських бійців.

СБУ оприлюднила раніше не публіковані кадри боїв за звільнення острова Зміїний від росіян. На них зафіксовано повітряні удари по острову, а також кадри стрілецьких боїв безпосередньо на острові.

Зазначається, що операція з деокупації острова, яка відбулася у червні 2022 року, проводилася силами бійців Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України спільно з бойовими побратимами з Головного управління розвідки Міноборони та Збройних сил України.

Як наголосили в СБУ, операція складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

"Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", – йдеться у повідомленні.

Битва за Чорне море

Як писав УНІАН, у перші місяці повномасштабного вторгнення російський флот тримав морську блокаду України та створював загрозу морського десанту на Одещині. Внаслідок серії успішних операцій Сил оборони – від потоплення російського флагмана "Москва" до знищення низки великих десантних кораблів – російський Чорноморський флот втратив "функціональну активність".

Як зауважив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, російський флот почувався господарем у Чорному морі з кінця 18-го століття, але тепер він змушений ховатися у портах. І навіть там російські кораблі продовжують тонути та горіти

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