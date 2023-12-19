Окупанти продовжують тиск на позиції українських бійців на Лівобережжі Дніпра.

Українські сили за минулу добу намагалися просунутися на заході Запорізької області, водночас окупанти продовжують тиск на позиції українських бійців на Лівобережжі Дніпра в районі Кринок. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Так, російські джерела стверджували, що українські сили здійснювали наземні атаки на заході Запорізької області 18 грудня - на північ від Новопрокопівки та біля Вербового.

Водночас українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, хоча російські сили нещодавно незначно просунулися в цьому районі.

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"Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися в Кринках… Російські воєнкори стверджували, що під Кринками тривають бої, а поблизу населеного пункту російські війська почали використовувати бронетехніку. На кадрах, опублікованих 18 грудня, нібито видно, як український безпілотник завдає удару по російському основному бойовому танку Т-90 поблизу Кринок", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські сили продовжують страждати від поганоої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.

Ситуація на Лівобережжі - що відомо

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, розповідаючи про ситуацію на лівому березі Дніпра, зазначила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщині.

За даними аналітиків ISW, їм навіть вдається продовжувати перекидати підкріплення на цій ділянці фронту.

За даним Британської розвідки, новосформована 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія російських окупаційних військ не змогла вибити український плацдарм на лівому березі Херсонщини. Російські загарбники зазнали великих втрат.

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