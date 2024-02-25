Зазначається, що ворог заходить в село, намагаючись закріпитися, але "наслідки для всіх очевидні".

Російські окупаційні війська іноді прориваються в Роботине Запорізької області. Проте для ворога це дорога в один кінець.

Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState. Зазначається, що зараз в мережі достатньо кадрів присутності ворожих груп та певних одиниць техніки в тому районі. Проте усе це пов'язано з їхніми "банзай-атаками на село".

"Вони не вступаючи в бій, заходять в Роботине з надією закріпитися, але наслідки для всіх очевидні – їх знаходять, ліквідовують або беруть в полон", – констатують аналітики.

Війна в Україні: що відбувається на фронті

ЗСУ залишили Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це повідомляє DeepState. Окупанти продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

У Генштабі розповіли, что від початку доби 24 лютого на фронті відбулося 69 боєзіткнень. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного. Водночас на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Тим часом українські військові завдають ворогу чималих втрат. Так, у Донецькій області уразили російський ЗРК "Тор" та важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Загальні втрати росіян у живій силі на цій ділянці фронту складають 312 осіб, сказав командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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