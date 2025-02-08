Російські окупаційні війська теж мають просування на фронті.

Триває повномасштабна війна РФ проти України. Сили оборони просунулися на території противника.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що українські військові змогли просунутися біля населеного пункту Черкаська Конопелька. Йдеться про село в Суджанському районі Курської області РФ.

Водночас російські окупаційні війська теж мають просування на фронті.

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"Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці", – йдеться у повідомленні.

Наступ Сил оборони на Курщині

7 лютого аналітики ISW повідомили, що українські захисники прорвали оборону РФ на Курщині і просунулися вглиб ворожої території. Зазначалося, що Сили оборони зайняли позиції на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і взяли Колмаків та Фанасєєвку.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters підтвердив, що Сили оборони розпочали новий наступ на території Курської області РФ. За його словами, українські військові просунулися на Курщині на 2,5 кілометра.

Глава держави не розкрив інших подробиць, проте розповів, що до активних бойових дій на території Курської області РФ після кількатижневої паузи повернулися тисячі військових КНДР.

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