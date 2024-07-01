Ворожий танк намагався обстріляти позиції український військових у Донецькій області.

Українські оператори БпЛА за допомогою FPV-дрона прицільним ударом знищили російський танк на Покровському напрямку. Успішну роботу провела ударна група "Комарі" окремого зведеного розвідувально-ударного загону "Бродяга", повідомляє Kyiv Post.

"Окупанти провели черговий штурм за підтримки танків та іншої бронетехніки на Покровському напрямку у Донецькій області. Російський танк намагався обстріляти наші позиції, але був знищений за допомогою дрона", - розповів командир екіпажу, який знищив танк, з позивним "Сіль".

На відео з камери безпілотника спершу видно пряме попадання в танк, а потім сильну пожежу. Якість відеозапису не дозволяє точно визначити, яка модель танка постраждала.

Водночас видання зазначило, що приблизна вартість безпілотника, який використовували українські бійці у цій операції, 15-20 тисяч гривень. Це різко контрастує зі значно вищою вартістю знищеного обладнання. Наприклад, вартість старішого радянського Т-72 може коштувати майже півмільйона доларів. Вартість нового танка Т-72 коливається від 3-4 млн доларів залежно від комплектації.

"Безпілотники FPV, які можуть скидати вибухівку або виконувати функції дронів-камікадзе, завдають великої шкоди на полі бою. Російський військовий нещодавно закликав у соціальних мережах використовувати дробовики, щоб протистояти українським безпілотникам", - йдеться у матеріалі.

За словами пілота БпЛА 109-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Дмитра Лисенка, під час його перебування на передніх позиціях найстрашніше - це дрони. Він наголосив, що ворожі снаряди можуть летіти і промахнутися, а дрони попадають у ціль за допомогою камери на ньому.

Удари Сил оборони по окупантах - останні новини

Як писав УНІАН, українські дрони вразили найбільш незвичайну ціль Росії за весь час війні. Сили оборони вдарили по тепловозі, який віз паливо та їхав з Донбасу до Криму, що свідчить про погану логістику ворога.

Через такі масові атаки українських дронів, росіянам видають рюкзаки-РЕБи, які глушать зв'язок між дроном та оператором.

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