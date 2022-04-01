Військові займаються розмінуванням території області.

Російські окупанти залишають Чернігівську область, але загроза ракетних та авіаційних ударів залишається.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Ворог завдяки нашим Збройним силам відходить з Чернігівщини. Для чого він це робить - одному йому відомо, але я сподіваюся, що він виходить звідси назавжди. Якщо навіть виходить для перегрупування, щоб повернутись, то ми його чекатимемо з подвійним "радушием", - сповістив Чаус.

За словами голови ОВА, наразі всі громади області працюють над відновленням життєдіяльності.

"Наші Збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів, де стояв ворог, та зачисткою від нечисті", - сказав він.

Також він зауважив, що загроза ракетних та авіаційних ударів залишається.

"Ворог може діяти будь-яким чином. Вони долітають до нас і дострілюють. Тому велике прохання, за наявності сигналів по тривозі - знаходьтесь в об’єктах укриття", - наголосив він.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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