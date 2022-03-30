Масового відведення російських військ із цих районів не спостерігається.

Росія не відмовилася від спроб захопити чи оточити Київ та Чернігів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб Збройних сил України відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів із київського напрямку, а також із чернігівського напрямку", - сказав він.

Водночас Мотузяник додав, що масового відведення російських військ із цих районів не спостерігається.

"Тому наразі говорити про це ще рано. Вочевидь, противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, щоб їх доукомплектувати. Станом на сьогодні, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста зокрема. Йдеться про столицю та про Чернігів", - наголосив Мотузяник.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: