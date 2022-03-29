Це не означає, що загроза для Києва зникла, заявив речник МО США Джон Кірбі.

Міністерство оборони США попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдання нового удару.

Про це заявив на брифінгу речник відомства Джон Кірбі.

"Ми вважаємо, що це перегрупування, а не справжнє відведення, і що ми все ще повинні бути готовими спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза для Києва зникла", - сказав він.

Кірбі наголосив, що не треба себе обманювати нещодавньою заявою Кремля про те, що Москва раптом просто так вирішила зменшити контингент під Києвом, "чи будь-яким іншим повідомленням про виведення військ".

Кількість російських сил, які відходять від Києва, "ніскільки не наближається до тієї більшості, яку вони виставили проти Києва". Кірбі звернув увагу, що РФ продовжує бомбити міста "навіть сьогодні".

При цьому Пентагону досить важко назвати остаточний пункт призначення перегрупованих військ Росії, вони зміщуються "трохи на північ".

"Ми вважаємо, що це, найімовірніше, перебазування для застосування (військ – ред.) в інших місцях в Україні. Де саме – ми не знаємо", - висловився Кірбі.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на київському і чернігівському напрямках.

Напередодні у Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу" "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

Радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи ці маневри російських сил, підсумував, що плани Кремля щодо захоплення української столиці "повністю провалилися".

ЗСУ звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської. Звідти виходять російські колони.

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