Російська Федерація тримає на українській території близько 600 тисяч окупантів. Водночас, Сили оборони України загалом налічують 880 тисяч осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський розповів у Варшаві на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Так, коментуючи наміри партнерів розмістити миротворців в Україні, він зазначив, що лише цього Україні буде недостатньо.
"Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн наших союзників, наших стратегічних партнерів є і може стати частиною гарантій безпеки. [Але] це не може бути єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо", - наголосив Зеленський.
На думку президента України, питання також полягає у тому, яким буде цей контингент, які країни його сформують, і "що це за кількісний і якісний склад". "Не вітринна якась історія, а реальний контингент, реально спроможний", - сказав Зеленський.
Також президент окреслив необхідність залучення іноземних інструкторів до тренування українських солдатів безпосередньо в Україні.
"Це можуть бути і повинні бути інструктори з великою програмою навчання тренування наших хлопців, наших військ в Україні на нашій території", - підкреслив глава держави.
Водночас, як пояснив, президент, лише цього буде недостатньо для гарантування післявоєнної безпеки України.
"Як би там не було, і навіть після війни, ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч трохи плюс російського контингенту на території нашої держави... Що стосується української армії - сьогодні вона 880 тисяч, які захищають усю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямках, і тому, там, на деяких напрямках, у них є кількісна перевага. І коли закінчиться війна, безумовно, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми, ще раз, підтримуємо цю ініціативу, але ми повинні розуміти, скільки це, і друге, ми повинні розуміти, яка буде армія в України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну", - наголосив Зеленський.
У цьому зв'язку, як відзначив президент України, "ігри з меседжами про скорочення і тощо - ми сьогодні не граємося в це". "Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога", - наголосив Зеленський.
Він сказав, що на сьогодні українська армія - це єдина гарантія безпеки України, і додатково - це допомога і зброя від партнерів України.
"Як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей. Бо є фінансування. Здається дуже просто, але це складне питання. Є фінансування такої великої армії", - наголосив Зеленський.
Перспективи миру в Україні
Як писав УНІАН, колишній помічник генсека НАТО і екс-заступник міністра оборгни США Віталій Гарбер застеріг Захід від простого заморожування війни в Україні. На його думку, Росія сприйме такий результат як власну перемогу, і в майбутньому Захід заплатить за це власною кров'ю.
Тим часом від команди Дональда Трампа лунають інсайди, що за їхніми очікуваннями на закінчення війни в Україні знадобиться принаймні ще кілька місяців.