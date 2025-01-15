Зеленський відкинув можливість скорочення Сил оборони після війни.

Російська Федерація тримає на українській території близько 600 тисяч окупантів. Водночас, Сили оборони України загалом налічують 880 тисяч осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський розповів у Варшаві на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Так, коментуючи наміри партнерів розмістити миротворців в Україні, він зазначив, що лише цього Україні буде недостатньо.

"Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн наших союзників, наших стратегічних партнерів є і може стати частиною гарантій безпеки. [Але] це не може бути єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо", - наголосив Зеленський.

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На думку президента України, питання також полягає у тому, яким буде цей контингент, які країни його сформують, і "що це за кількісний і якісний склад". "Не вітринна якась історія, а реальний контингент, реально спроможний", - сказав Зеленський.

Також президент окреслив необхідність залучення іноземних інструкторів до тренування українських солдатів безпосередньо в Україні.

"Це можуть бути і повинні бути інструктори з великою програмою навчання тренування наших хлопців, наших військ в Україні на нашій території", - підкреслив глава держави.

Водночас, як пояснив, президент, лише цього буде недостатньо для гарантування післявоєнної безпеки України.

"Як би там не було, і навіть після війни, ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч трохи плюс російського контингенту на території нашої держави... Що стосується української армії - сьогодні вона 880 тисяч, які захищають усю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямках, і тому, там, на деяких напрямках, у них є кількісна перевага. І коли закінчиться війна, безумовно, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми, ще раз, підтримуємо цю ініціативу, але ми повинні розуміти, скільки це, і друге, ми повинні розуміти, яка буде армія в України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, як відзначив президент України, "ігри з меседжами про скорочення і тощо - ми сьогодні не граємося в це". "Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що на сьогодні українська армія - це єдина гарантія безпеки України, і додатково - це допомога і зброя від партнерів України.

"Як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей. Бо є фінансування. Здається дуже просто, але це складне питання. Є фінансування такої великої армії", - наголосив Зеленський.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, колишній помічник генсека НАТО і екс-заступник міністра оборгни США Віталій Гарбер застеріг Захід від простого заморожування війни в Україні. На його думку, Росія сприйме такий результат як власну перемогу, і в майбутньому Захід заплатить за це власною кров'ю.

Тим часом від команди Дональда Трампа лунають інсайди, що за їхніми очікуваннями на закінчення війни в Україні знадобиться принаймні ще кілька місяців.

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