Держдсекретар США каже, що треба враховувати не те, що каже Росія, а що робить.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що не бачив ознак, що переговори між Україною і Росією "рухаються ефективним чином", оскільки США не помітили "ознак справжньої серйозності" з боку Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджуємо увагу на останньому", - наголосив Блінкен.

Держсекретар попереджає, що слова Росії про те, що вона буде зменшувати рівень бойових дій біля Києва може бути засобом, за допомогою якого Росія "знову намагається збити з пантелику і ввести в оману людей, аби вони думали, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підкорити "тільки" східну частину України та південну частину України, може мати успіх, тоді вони знову серйозно обманюють себе", - зазначив Блінкен.

Блінкен закликав Росію припинити агресію зараз, припинити вести вогонь, вивести її сили і брати участь у діалозі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, а нині представник української делегації на переговорах з Росією, Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Євросоюз.

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