Обговорюватимуться принципові розбіжності в баченні України та РФ майбутнього договору про гарантії безпеки.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявляє, що Україна сподівається через два тижні запросити країн-гранатів безпеки України до багатосторонніх перемовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав на брифінгу за результатами першого раунду переговорів з РФ у Стамбулі.

"Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією і ми вже почали консультації зі всіма країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні уже буде можливість запросити країн-гарантів до участі у багатосторонніх перемовинах. До цього часу, як сказав голова нашої делегації, повинні відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні", - сказав Чалий.

Чалий пояснив, що якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені ці остаточні домовленості, тоді буде готуватися багатостороння конференція.

"В ній братимуть участь вищі посадові особи країн-гарантів і буде підписаний цей багатосторонній договір", - сказав Чалий.

Договорів про безпеку для України: що відомо

У вівторок, 29 березня, відбувся перший раунд перемовин України з РФ у Стамбулі.

Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

За підсумками радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як імплементуватимуть цей договір.

За словами дипломата Олександра Чалого, який очолює юридичну групу в українській делегації, у Договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Євросоюз.

Водночас Україна готова зафіксувати позаблоковий статус без вступу у військово-політичні союзи.

За словами чалого, договір має містити гарантії, "які фактично дорівнюють статті 5 НАТО".

"Ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території буде мати місце за згоди країн-гарантів", - заявив Чалий.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який бере участь у переговорах делегацій України і РФ, повідомив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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