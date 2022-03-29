Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявляє, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус без вступу у військово-політичні союзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав на брифінгу за результатами першого раунду переговорів з РФ у Стамбулі.

"Договір про гарантії безпеки - це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України", - сказав Чалий.

Він зазначив, що ключова вимога української делегації на переговорах з РФ щодо цього майбутнього договору - це "чіткі юридично зобов'язальні гарантії безпеки України, які за своїм змістом і за своєю формою повинні бути аналогічні статті 5 НАТО".

"Тобто, якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, чи будь-якого військового нападу, чи будь-якої військової операції, - ми вправі упродовж трьох днів вимагати негайних консультацій, і якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення проблеми, то країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, озброєння і навіть ми включаємо таке положення як закрити повітряний простір над Україною, зробити все можливе, щоб відновити безпеку України, і це є ключовою нашою вимогою", - наголосив Чалий.

"Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, а для нас це саме принципова вимога, то Україна буде в позиції - фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично вже зафіксовано у нашій декларації про суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - наголосив Чалий.

"Відповідно до цього, такими гарантіями, які фактично дорівнюють статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території буде мати місце за згоди країн-гарантів", - заявив Чалий.

Нагадаємо, що Україна пропонує підписати договір про міжнародні гарантії безпеки для неї. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як імплементуватимуть цей договір.

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