Передбачається, що країни, які стануть гарантами безпеки України, повинні будуть сприяти вступу України в Євросоюз.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявив, що в Договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав на брифінгу української делегації у Туреччині, який транслювався на загальнонаціональних українських каналах.

"Принципово важливо, і це також одна із наших самих принципових позицій - ніщо у майбутньому договорі не буде заперечувати праву України на вступ до Європейського Союзу, і по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам", - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, раніше Чалий заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

"Відповідно до цього, такими гарантіями, які фактично дорівнюють статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території буде мати місце за згоди країн-гарантів", - заявив Чалий.

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