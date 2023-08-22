Супротивники проводять репресії, зазначив очільник Мелітополя.

РФ перекидає на тимчасово окуповану територію Запорізької області нові сили.

У понеділок, 21 серпня, у місто Токмак приїхали нові буряти, повідомив мер поки ще захопленого ворогом Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. "На тимчасово окуповану територію приїздять все нові й нові підрозділи ворожих військ. Так, наприклад, вчора до Токмака заїхав черговий підрозділ з Бурятії", - заявив він.

Чиновник додав, що саме ці "свіжі" буряти "розташувалися на блокпостах, і тепер вони проводять репресії вже по-новому". "А ми розуміємо, що наші героїчні військові крок за кроком, день за днем звільняють і, в тому числі Мелітопольський напрямок, і саме тому агресія від ворога наростає, і звичайно ж вона відображається, в першу чергу, на наших мешканцях, які залишилися в тимчасово окупованих містах", - заявив мер.

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Варто зазначити, що росіяни захопили Токмак на початку повномасштабного вторгнення на українську землю.

Контрнаступ України 2023 триває - що треба знати

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що контрнаступальні дії наших захисників та захисниць стартували. Українські воїни вже звільнили чимало території на півдні держави та на Бахмутському напрямку.

Варто зазначити, що вже деокуповано низку населених пунктів, зокрема, село Новодарівка Запорізької області. Також Генштаб Збройних сил України повідомляв, що є успіхи біля Роботиного.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що на Запорізькому напрямку у супротивника є проблеми, які стосуються контрбатарейної боротьби.

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