Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні здійснити "великий прорив" на полі бою в Україні і що Київ завдає важких втрат окупантам своїми ударами в глибину РФ і захоплених територій.
"Вони знову спробували почати наступ цієї весни і влітку, але поки що досягли лише незначних успіхів", - заявив Столтенберг у четвер, маючи на увазі невпевнений наступ Москви в Харківській області, пише The Telegraph.
Він зазначив, що у союзників по НАТО немає "жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів".
Глава західного військового альянсу заявив, що Росія, проте, найімовірніше, "продовжить наступати на передову" і завдавати авіаударів.
"Але ми побачили, що українці змогли утримати оборону", - сказав він.
При цьому Столтенберг зазначив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати агресору великої шкоди, як в оборонних боях, так і вражаючи цілі в глибині РФ.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Протягом доби на лінії фронту відбулося понад 100 бойових зіткнень. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом дня ворог шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону і спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше зараз на Торецькому і Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні", - йдеться у зведенні.
Водночас, як зазначають у Генштабі, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад і техніку ворога.