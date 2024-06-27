Генсек НАТО спрогнозував, що РФ продовжить посилювати тиск на Україну, зокрема завдаючи ударів із повітря.

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні здійснити "великий прорив" на полі бою в Україні і що Київ завдає важких втрат окупантам своїми ударами в глибину РФ і захоплених територій.

"Вони знову спробували почати наступ цієї весни і влітку, але поки що досягли лише незначних успіхів", - заявив Столтенберг у четвер, маючи на увазі невпевнений наступ Москви в Харківській області, пише The Telegraph.

Він зазначив, що у союзників по НАТО немає "жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів".

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Глава західного військового альянсу заявив, що Росія, проте, найімовірніше, "продовжить наступати на передову" і завдавати авіаударів.

"Але ми побачили, що українці змогли утримати оборону", - сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати агресору великої шкоди, як в оборонних боях, так і вражаючи цілі в глибині РФ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом доби на лінії фронту відбулося понад 100 бойових зіткнень. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом дня ворог шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону і спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше зараз на Торецькому і Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні", - йдеться у зведенні.

Водночас, як зазначають у Генштабі, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад і техніку ворога.

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