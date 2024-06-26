Фотографії, датовані 20 травня і 24 червня, отримані каліфорнійською компанією Planet Labs, що займається глобальною зйомкою.

Ракетного удару було завдано 24 червня по російському вузлу мережі далекого космосу в Криму, видно руйнування на військовому об'єкті. Для нанесення удару по російському Центру дальнього космічного зв'язку київські війська використовували тактичні ракети ATACMS американського виробництва, пише Newsweek.

Об'єкт російських Повітряно-космічних сил розташований у селищі Вітіно Сакського району. Україна не взяла на себе відповідальність за удар, а російські офіційні особи поки не прокоментували інцидент.

Фотографії, датовані 20 травня і 24 червня, отримані каліфорнійською компанією Planet Labs, що займається глобальною зйомкою.

Згідно із загальнодоступними даними, це російський космічний радіолокаційний центр, який є "важливою військовою частиною російської системи космічного зв'язку і супутникової навігації".

Центр - один із трьох комплексів, які входять до складу Євпаторійського центру далекого космічного зв'язку, який забезпечує пілотовані та роботизовані космічні польоти.

Російські військові також використовували Центр дальнього космічного зв'язку для управління групами супутників, "призначених для придушення сигналів зв'язку супутників противника".

На відео в соціальних мережах після ударів по Криму, видно великі пожежі у Вітіно і поблизу цього російського вузла.

Удари по окупованому Криму

У ніч на п'ятницю, 21 червня, по Краснодарському краю Росії і тимчасово окупованому Криму було завдано "хитрого" удару дронамі, внаслідок якого знищено майже 30 супротивників. Серед них нібито є "дуже цінні фахівці", і деякі з них відігравали важливу роль під час ударів по українській землі, зокрема по військовій інфраструктурі тилу.

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