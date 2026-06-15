РФ вдарила по кіностудії Довженка в Києві: знищено найбільшу в Україні колекцію костюмів

У студії було близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу, повідомила міністерка культури.

У ніч на 15 червня росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, в результаті чого знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Про це повідомила у Facebook віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України", - написала вона.

За словами посадовиці, виникла пожежа, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси й будівлі кіностудії.

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"Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу", - зазначила Бережна.

Вона наголосила, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", - додала міністерка.

Удар по Києву 15 червня

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок російського удару по Києву є загиблі та поранені, пошкодження зафіксували майже у всіх районах. За останніми даними від ДСНС, росіяни забрали життя 4 людей. Через атаку 25 осіб постраждали, зокрема дитина і вагітна жінка. У столиці пошкоджені будинки, автомобілі, заклади освіти, об'єкти інфраструктури, підприємства.

Під час атаки РФ загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, за попередньою інформацією, причиною пожежі стало пряме влучання. Пожежа виявилася масштабною і призвела до суттєвих пошкоджень.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України, єпископ Авраамій повідомив, що стародавні ікони та інші святині вдалося врятувати завдяки терміновій евакуації.

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