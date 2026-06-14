Україна переломила хід війни проти Росії, але є нюанси, – The Times

У міру того, як Київ нарощує виробництво безпілотників і ракет, а втрати Кремля зростають, ціна війни для Росії підвищується.

Багато експертів стверджують, що війна Володимира Путіна в Україні, можливо, наближається до вирішального моменту. Як пише The Times, витрати стають занадто високими для Росії, і Кремлю незабаром доведеться зробити фундаментальний вибір: або радикально нарощувати свої вимоги до російської економіки та суспільства, або скоротити свої військові цілі.

"Існує відчуття, що дедалі ефективніші операції України, канали поставок зброї – які значною мірою компенсували втрати американської техніки – та тривала європейська підтримка доводять конфлікт до точки, коли Росія зіткнеться з деякими неприємними дилемами", – зазначається у статті.

Особиста сила

В основі оптимістичних заяв з Києва лежить оцінка того, що Україна зараз вбиває або назавжди виводить з ладу більше солдатів, ніж Росія може завербувати. Українська військова розвідка оцінює рівень втрат ворога в близько 30 000 на місяць.

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"Однак існує різниця між кількістю загиблих або остаточно виведених з ладу та більш широким показником "втрат", який включає в себе багатьох поранених, які можуть бути знову відправлені на передову", – зазначає видання.

Рубен Стюарт, аналітик з сухопутної війни в IISS, зазначив, що Україна чинить сильний тиск на російську армію, і через кілька місяців російські втрати цілком можуть перевищити набір новобранців.

"Але я б поки що не став розглядати це як поворотний момент", – каже він.

Виробництво та технології

На полях битв зараз домінують безпілотники з видом від першої особи. Минулої весни українці ставили перед собою мету виробляти 3,5 мільйона дронів на рік, але тепер ця мета подвоїлася. Росія також поставила собі за мету виготовити трохи більше 7 мільйонів FPV-дронів цього року. Якщо Україні вдасться досягти своєї мети, вона нівелює те, у чому досі Росія мала перевагу.

Аналогічно, Москва минулого року значно збільшила виробництво ударних дронів дальньої дії "Герань". Однак і тут інвестиції, зокрема європейських компаній, дозволяють Україні надолужити згаяне.

Starlink: важливіше, ніж битва

У лютому були зроблені кроки щодо припинення використання Росією супутникової системи Starlink.

Аналітик з безпілотників Фабіан Хінц вважає, що відключення Starlink для Росії мало "значний вплив на війну безпілотників в Україні". Тепер, за його словами, "Україна має унікальну перевагу", особливо в діапазоні 50-200 км, де цілі знаходяться занадто далеко для використання інших методів управління, таких як оптоволоконні кабелі, яким віддають перевагу росіяни".

Ціна перемоги

Для Кремля сукупні наслідки глибоких ударів України, масових вбивств російських солдатів і безперервної гонки озброєнь означають зростаючі витрати на війну. Потрібні кошти для ремонту пошкоджених паливних сховищ, виплати компенсацій вдовам загиблих солдатів, збільшення бонусів, необхідних для залучення новобранців, та закупівлі технологій для збройових заводів.

Що закінчиться раніше: війна в Україні чи Володимир Путін?

У міру наростання напруженості в російському суспільстві посилюється цензура та обмежується використання соціальних мереж. Але давно ясно, що громадська думка навряд чи зможе вплинути на Путіна. Насправді він продемонстрував готовність пожертвувати сотнями тисяч солдатів, виключивши зі свого оточення всіх, крім невеликої групи радників, людей, відомих скоріше своєю покірністю, ніж оригінальністю думки.

Капітан Джон Форман, британський військовий аташе в Москві, вважає, що у російського лідера все ще є варіанти ескалації війни. Зокрема, він може звернути свою увагу на інший напрямок – НАТО. Країни Балтії все частіше стикаються з вторгненнями безпілотників, а в п'ятницю Швеції довелося підняти в повітря винищувачі для перехоплення двох російських бойових літаків.

Війна в Україні – новини

Західні аналітики відзначають, що Росія наближається до межі можливостей своєї системи вербування добровольців для фронту, через що в Кремлі все серйозніше постає питання про нову хвилю примусової мобілізації.

Тим часом РФ завдає ударів по Україні, користуючись її дефіцитом ракет-перехоплювачів. Росія збільшила кількість запусків балістичних ракет з 74 у 2023 році до майже 600 у 2025 році. Якщо Москва збереже цей темп, то до кінця року кількість запущених балістичних ракет становитиме близько 900 одиниць.

Водночас компанія Lockheed Martin, яка виробляє PAC-3, повідомляла, що у 2025 році вона поставила загалом 620 таких ракет по всьому світу. Точно невідомо, скільки таких ракет залишилося в України, але у виданні заявили, що на кінець червня минулого року в арсеналі України їх залишалося всього 16 одиниць.

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