Що закінчиться раніше - війна чи Путін: у The Times оцінили перспективи

Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на оповідках про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати жахи війни, яку він розпочав.

Розпочата російським диктатором Володимиром Путіним війна проти України вже триває довше, ніж Перша світова, проте ознак її завершення не спостерігається.

При цьому, як йдеться у великому аналізі The Times, експерти дедалі частіше задаються питанням: що закінчиться раніше – війна чи політична епоха російського диктатора.

Журналісти нагадали, що в лютому 2022 року Кремль розраховував захопити Київ за 3 дні, але щось пішло не так і тепер, через понад чотири роки, російське вторгнення перетворилося на затяжну і вкрай витратну війну на виснаження.

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За даними російських незалежних журналістів і західної розвідки, втрати армії РФ можуть становити 225-500 тис. осіб. При цьому сам Кремль не розкриває дані про втрати.

"Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на надихаючих історіях про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати подібні жахи", – зазначило видання.

Журналісти додали, що Путін демонструє впевненість у перемозі та відкидає ідеї компромісу. Зокрема, він відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч для обговорення завершення війни.

"Він дуже терплячий. Він вірить у перемогу", - прокоментувало виданню джерело, наближене до Кремля.

Водночас Україна продовжує посилювати тиск на Росію. В останні місяці українські далекобійні безпілотники та ракети дедалі частіше завдають ударів по військових об’єктах і стратегічній інфраструктурі в глибині російської території. За даними видання, Київ активно нарощує власне виробництво ракетного озброєння, що дозволяє йому менше залежати від поставок західних союзників.

Що відбувається в Росії

При цьому в самій Росії все помітніше проявляються ознаки втоми від війни. Журналісти відзначили, що Кремль намагається зберігати видимість нормального життя, особливо в Москві, проте настрої серед населення поступово змінюються. Все більше росіян визнають, що втомилися від війни, навіть якщо не готові відкрито критикувати владу.

Разом з тим аналітики не бачать ознак швидкого падіння режиму Путіна. Згідно з дослідженням аналітичного центру NEST, російська економіка адаптувалася до санкцій і військових витрат, а силові структури зберігають повний контроль над ситуацією всередині країни.

Тому надії на те, що економічні труднощі змусять Путіна зупинити війну, здаються надуманими. Хоча економіка страждає, немає жодних реальних ознак того, що вона ось-ось завалиться. Також немає жодних ознак того, що Путін вразливий до народного повстання чи палацового перевороту, зазначило видання з посиланням на доповідь NEST.

Автори матеріалу також звернули увагу на іншу проблему Кремля – зростання впливу ультранаціоналістів, які вважають Путіна недостатньо жорстким і вимагають подальшої ескалації війни.

Колишній російський олігарх і нині ворог Путіна Михайло Ходорковський вважає, що серйозні зміни в Росії можуть початися лише після його відходу від влади. Втім, поки що ні передумов для зміни влади в Росії, ні ознак швидкого завершення війни експерти не спостерігають. Тому питання про те, що закінчиться раніше – війна чи епоха Путіна, залишається відкритим.

Інші новини про режим Путіна

Вчора нардеп Роман Костенко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у війні проти України, не досягнувши жодної зі своїх цілей. Але без цього він не може закінчити війну.

Крім того, видання WSJ розкрило, як Кремль програв своє так зване "ближнє зарубіжжя". Журналісти зазначили, що поки Україна дає відсіч Росії, всі інші колишні радянські республіки, крім Білорусі, впевнено дистанціюються від Кремля.

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