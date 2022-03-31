Двоє чеченців вирішили розіграти вибух, але акторська гра підвела.

"Кадирівці", яких в Україні прозвали TikTok-воїнами за абсолютну бездарність на полі бою, осоромилися черговим постановочним роликом нібито з України.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах двоє "кадирівців" безтурботно крокують вулицею міста, імітуючи, що це Україна. Їхню "прогулянку" перериває гучний "вибух". Тіктокери Кадирова "дуже правоподібно" падають на асфальт та відчайдушно намагаються імітувати, що "атака" була раптовою.

З огляду на відео, сумнівно вважати, що ролик зняли в Україні, адже будівлі поруч не зруйновані, як, наприклад, будинки в українських містах після приходу "русского міра".

Нагадаємо, що раніше чеченські бійці осоромилися постановочним відео, на якому "борються" з пустим житловим будинком.

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