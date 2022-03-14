Російських високопосадовців підозрюють, зокрема, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність нашої країни.

Трьом високопосадовцям Російської Федерації повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"14 березня 2022 року прокурорами Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомлено про підозру черговим високопосадовцям країни-агресора у вчиненні злочинів проти України та її громадян", - йдеться у дописі.

Так, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни підозрюється головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

"Встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об'єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру", - наголошується у дописі.

Своєю чергою начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і директор департаменту інформації та друку МЗС РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

"Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України", - зазначили у прокуратурі.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Одесу.

Україна направила проти РФ позов до Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй за фактом геноциду Росією українського народу.

Міжнародний суд у Гаазі може винести рішення про війну в Україні вже 16 березня.

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