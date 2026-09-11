У Держдумі РФ пригрозили новим ударом 'Орешником' по Україні найближчим часом

Член комітету Державної Думи РФ з питань оборони запевнив, що такий удар нібито стане "відповіддю на терористичні атаки України проти мирного населення".

Член комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрій Колесник заявив, що Україна наближається до того, щоб Росія завдала по її території новий удар "Орешником". Його слова цитують росЗМІ.

Колесник запевнив, що такий удар нібито стане "відповіддю на терористичні атаки України проти мирного населення". Він згадав удар по Сочі, зазначивши, що Сили оборони України застосували не дрони, а безпілотні катери.

"Це в чистому вигляді терористична атака... Тому, я думаю, що недалека та година, коли українська сторона відчує, що таке "Орешник"", – додав чиновник.

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РФ перекинула до Білорусі ракетну бригаду, на озброєнні якої є "Орешник"

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив, що на території Білорусі розміщено підрозділ 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ. Він зазначив, що на озброєнні цього підрозділу перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешник".

За словами Іващенка, керівництво Росії намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну проти України, прагне використовувати білоруську територію та військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України.

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