РФ перекинула в Білорусь ракетну бригаду, на озброєнні якої є 'Орешник', – начальник ГУР

Іващенко наголосив, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну безпосередньо, але поки рівень загрози "низький".

На території Білорусі розміщений підрозділ 101 ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешник". Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

Він підкреслив, що Україну турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу Shahed на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

"Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101 ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешник", - сказав Іващенко.

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При цьому він підкреслив, що, якщо Білорусь такого дозволу не надавала, то це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території.

За словами Іващенка, керівництво Росії намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну проти України, прагне використати білоруську територію і військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України.

"Але на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький", - підкреслив Іващенко.

"Орешник" у війні РФ з Україною

Як повідомляв УНІАН, російська ракета "Орешник" – це балістична ракета середньої дальності, здатна нести ядерний заряд, яка, за заявами Москви, може обходити засоби протиповітряної оборони та вражати цілі по всій Європі з гіперзвуковою швидкістю.

Ця ракета знову опинилася в центрі уваги після того, як Москва підтвердила застосування цієї зброї, здатної нести ядерний заряд, під час нічних ударів по Україні. Це викликало різку критику з боку президента Франції Еммануеля Макрона та представників ЄС.

Очільник Кремля Володимир Путін стверджував, що при ударі ракета генерує надзвичайне тепло і здатна знищувати глибоко захищені цілі. Однак, за словами української влади, перший удар у Дніпрі спричинив відносно обмежені видимі пошкодження.

Фахівці також вивчали місце падіння бойових блоків російської балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" в Білій Церкві. Перші результати аналізу дозволили оцінити характер ураження та масштаби руйнувань. За даними аналітиків, попередній аналіз місця падіння у Білій Церкві, а також результати досліджень у Дніпрі та Львові не підтверджують появу нового типу бойової частини. Середній розмір вирв після падіння блоків становив приблизно до трьох метрів у діаметрі та до двох метрів у глибину. Окрім цього, самі бойові елементи після удару практично не збереглися через сильну фрагментацію та вплив енергії зіткнення.

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