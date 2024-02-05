Найбільшу кількість атак зафіксовано на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Незважаючи на погодні умови, російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських оборонців. На фронті цієї доби відбулося 105 боєзіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Найбільшу кількість атак зафіксовано на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Авдіївськомунапрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак – неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де росіяни безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

При цьому на Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Як зазначає Генштаб, від початку доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас підрозділами ракетних військ ЗСУ упродовж дня завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

Війна в Україні: ситуація на фронті

4 лютого офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку вкрай напружена, ворог застосовує техніку та дуже велику кількість безпілотних літаючих апаратів.

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко сьогодні сказав, що українські захисники змогли зупинити навалу російських окупаційних військ. Так, за його словами, ворог намагався повернути втрачені позиції і свій вплив на Кліщіївку, Андріївку і в напрямку Часового Яру. Крім того, Сили оборони вибили росіян з низки позицій, які займали окупанти, і на поточний момент ЗСУ там надійно закріпилися.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку росіяни йдуть в атаку малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів на так звані "м'ясні штурми".

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