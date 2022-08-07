З початку вторгнення РФ у Чернівецькій області не зафіксували жодного ракетного удару.

З початку повномасштабної війни в Україні залишилася лише одна область, по якій окупанти не завдавали ракетних ударів. Нею є Чернівецька область. Водночас є регіони, в яких зафіксували тисячі ракетних ударів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

За його словами, Луганську область обстріляли чотири тисячі разів.

"Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки не прилітало, це Чернівецька область", - заявив Єнін.

Як раніше повідомляв УНІАН, на шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти змогли захопити тільки південно-східну околицю селища Піски Донецької області. Ворожі війська провели серію безуспішних наземних атак, намагаючись прорвати лінію оборони України в районі Авдіївка-Донецьк.

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