Тільки за перший тиждень червня було затримано понад 30 диверсантів, з них 11 безпосередньо в Києві.

Наразі акцент поліцейської роботи спрямований на протидію колабораційній та диверсійній діяльності в Україні.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зауважив, що росіяни підготували чимало осіб, які знаходились в нашій країні під прикриттям для інформування окупантів.

"Тільки за перший тиждень червня департаментами стратегічних розслідувань карного розшуку затримано понад 30 диверсантів, з них 11 безпосередньо в Києві. Всі вони передані для подальшого з’ясування обставин до органів СБУ", - акцентував Єнін.

Він навів приклад затримання групи осіб, яких підозрюють у здійсненні диверсійно-розвідувальної діяльності в Києві.

"Буквально днями в столиці ми затримали чотирьох місцевих мешканців, при перевірці мобільних телефонів яких були фотографії руйнування одного з підприємств, того самого, в яке нещодавно влучили ворожі ракети, тиждень тому. Так само було встановлено, що один з фігурантів надсилав відповідні знімки на номер російського абонента, який знаходився у нього в телефонній книжці", - поінформував Єнін.

Перший заступник міністра наголосив, що правоохоронці продовжують затримувати посібників російського ворога по всій деокупованій території України та навів до прикладу Київську область, яку було звільнено декілька місяців тому.

"Вчора національна поліція викрила жительку Ірпеня, яка допомагала окупантам находити помешкання заможних родин в її рідному місті та вказувала на місця проживання правоохоронців, активістів. В подальшому, разом з російськими окупантами, вона грабувала житлові будинки. Під час обшуку у неї було вилучено речі, які свідчили про її прихильність до "руського міру", а також вкрадене майно – це комп’ютерна та побутова техніка, велосипеди та ювелірні вироби. Наразі по цьому випадку триває слідство",- повідомив Єнін.

Перший заступник міністра зазначив, що загалом, від початку російського військового вторгнення в Україну, силами правоохоронців було затримано понад 800 осіб, які є членами ДРГ, в тому числі понад 80 диверсійних груп.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня зранку російські війська вчергове обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що на лівому березі Києва.

2 квітня Генштаб ЗСУ заявив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.