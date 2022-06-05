Ремонтні бригади вже почали ліквідацію наслідків ударів.

Сьогодні, 5 червня, 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

"В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б'ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємося і їдемо далі. Серед залізничників був один поранений, йому була надано медичну допомогу", - повідомив Камишин.

Він також підкреслив, що ремонтні бригади вже почали ліквідацію наслідків ударів.

"Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався. Але не промовчало російське Міноборони. Вони в черговий раз збрехали, що мета удару - поставлені східноєвропейськими країнами Т-72 і друга бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства", - заявив Камишин.

За його словами, на території ДВРЗ немає військової техніки.

"Офіційно заявляю: на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував вагони та зерновози, використовувані для вивезення експортної продукції", - заявив Камишин.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог випустив по Києву сьогодні 5 крилатих ракет, 4 з яких влучили в об'єкти інфраструктури на півночі столиці.

"Сьогодні, 5 червня, близько 6 години ранку, збройні сили Російської Федерації провели пуски 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що решта ракет влучила в об'єкти інфраструктури на півночі столиці України. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару противника немає. Пожежі, що виникли, локалізовані. Небезпеки немає.

Обстріл Києва:

5 червня в Києві пролунало кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про одного постраждалого, його госпіталізовано.

За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря

Над Обухівським районом Київської області було збито ворожу ракету.

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