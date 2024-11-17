Зараз Росія щодня бомбить Україну.

Час для переговорів із Росією про демілітаризовані зони або припинення вогню в Україні ще не настав, вважає посол Німеччини в Росії Александр Граф Ламбсдорф.

"Зараз Росія щодня бомбить Україну, тому, на жаль, ми ще не досягли того моменту, коли можна обговорювати це", - заявив Ламбсдорф в інтерв'ю газеті німецьким ЗМІ, пише Spiegel.

При цьому він не став коментувати питання про можливе створення лінії зіткнення, лінії припинення вогню або демілітаризованої зони, зазначивши, що це може бути деталями для подальших переговорів.

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Водночас він упевнений, що Європа відіграватиме певну роль у пошуку мирного рішення, оскільки йдеться і про її власну безпеку.

"Це війна в Європі, і Європа відіграє свою роль у її припиненні та продовжить підтримувати Україну в цих зусиллях", - сказав Ламбсдорф.

Можливість переговорів із Росією

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війну в Україні "треба припинити" якомога швидше. За словами республіканця, його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її завершення.

Раніше ексглава МЗС України Дмитро Кулеба висловив сумніви, що Дональду Трампу вдасться зупинити війну в Україні. Він попереджає, що ні Київ, ні Москва не готові до суттєвих поступок, а спроба Трампа залишити Україну без зброї тільки погіршить ситуацію.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори з Росією можливі за умов, що Україна буде сильною і не наодинці "з убивцею".

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