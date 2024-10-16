Російські окупанти посилили свої позиції на Тендрівській косі (північна частина Чорного моря, біля берегів Херсонської області) дивізіоном річкових катерів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"На Тендрівську косу вони перекинули дивізіон річкових катерів з Севастополя. І застосовують їх саме як засоби для того, щоб посилити оборону цього напрямку", - сказав він.
За його словами, окупанти декілька тижнів тому також посилили свою присутність на Кінбурнській косі, оскільки бояться, що Сили оборони почнуть форсування.
"Кінбурнська коса - це той плацдарм, звідки зручно вести обстріли і Очакова, і прибережних територій. Але здійснювати звідти якісь наступи - доволі проблематично. Вони посилили свій контингент там для того, щоб убезпечити себе, щоб наші сили не форсували цю косу і не прагнули захопити плацдарм", - пояснив Волошин.
Коментуючи ситуацію на південному фронті в районі Левадного і Новодарівки на Запоріжжі, він зазначив, що наразі сказати, чи є просування ворога, не може. Зокрема біля Новодарівки зараз йдуть активні бої та штурмові дії.
"Там дуже висока динаміка. Чи просунулись вони, чи ні - дадуть відповідь наступні кілька днів, адже наші бійці стримують ці штурми", - зауважив він.
За словами речника Сил оборони Півдня, штурмові дії противника на цій ділянці фронту проводяться невеликими групами піхоти - до відділення.
"Тобто просувань великих там бути не може", - зазначив Волошин.
"Щодо Левадного, це зовсім невеликий населений пункт, там було кілька позицій. І говорити, що його захопили чи взяли під контроль - я б теж не поспішав, тому що навіть російські ресурси не підтверджують того", - сказав він.
Ситуація на південному напрямку - що відомо
Як повідомляв УНІАН, днями полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Збройні сили України готуються до проведення визвольної операції в районі Кінбурнської коси.
За його інформацією, останнім часом Україна отримала до 200 катерів від американців.
"Катери ж не для того, щоб на риболовлю їздити. Росіяни це прекрасно розуміють і намагаються укріпитися з метою оборони, а не наступальних дій. Це ми готові до наступальних дій. Питання коли, в якій послідовності, якими силами, але це вже закрита інформація", - наголосив Світан.