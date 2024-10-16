Речник Сил оборони півдня також прокоментував ситуацію в районі Левадного і Новодарівки на Запоріжжі.

Російські окупанти посилили свої позиції на Тендрівській косі (північна частина Чорного моря, біля берегів Херсонської області) дивізіоном річкових катерів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"На Тендрівську косу вони перекинули дивізіон річкових катерів з Севастополя. І застосовують їх саме як засоби для того, щоб посилити оборону цього напрямку", - сказав він.

За його словами, окупанти декілька тижнів тому також посилили свою присутність на Кінбурнській косі, оскільки бояться, що Сили оборони почнуть форсування.

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"Кінбурнська коса - це той плацдарм, звідки зручно вести обстріли і Очакова, і прибережних територій. Але здійснювати звідти якісь наступи - доволі проблематично. Вони посилили свій контингент там для того, щоб убезпечити себе, щоб наші сили не форсували цю косу і не прагнули захопити плацдарм", - пояснив Волошин.

Коментуючи ситуацію на південному фронті в районі Левадного і Новодарівки на Запоріжжі, він зазначив, що наразі сказати, чи є просування ворога, не може. Зокрема біля Новодарівки зараз йдуть активні бої та штурмові дії.

"Там дуже висока динаміка. Чи просунулись вони, чи ні - дадуть відповідь наступні кілька днів, адже наші бійці стримують ці штурми", - зауважив він.

За словами речника Сил оборони Півдня, штурмові дії противника на цій ділянці фронту проводяться невеликими групами піхоти - до відділення.

"Тобто просувань великих там бути не може", - зазначив Волошин.

"Щодо Левадного, це зовсім невеликий населений пункт, там було кілька позицій. І говорити, що його захопили чи взяли під контроль - я б теж не поспішав, тому що навіть російські ресурси не підтверджують того", - сказав він.

Ситуація на південному напрямку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Збройні сили України готуються до проведення визвольної операції в районі Кінбурнської коси.

За його інформацією, останнім часом Україна отримала до 200 катерів від американців.

"Катери ж не для того, щоб на риболовлю їздити. Росіяни це прекрасно розуміють і намагаються укріпитися з метою оборони, а не наступальних дій. Це ми готові до наступальних дій. Питання коли, в якій послідовності, якими силами, але це вже закрита інформація", - наголосив Світан.

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