Повідомлення ворожих ботів розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою, попередили в Генштабі ЗСУ.

У соціальних мережах активізувалися боти, які з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою почали сіяти панічні настрої.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України! Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову, залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі нагадали, що слід довіряти лише перевіреним джерелам.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів.

На початку березня стало відомо, в Україні створили бот для допомоги простим людям у воєнний час.