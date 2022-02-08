Адміністратори ботоферми під кураторством РФ сіяли паніку та "мінували" об’єкти в Україні.

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та ліквідували у Львові дві ботоферми із загальною "потужністю" в 18 тис. фейкових акаунтів.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за попередньою інформацією, курували ці ботоферми організатори з Росії.

Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби "ботоферм", а третій - забезпечував їхнє технічне обслуговування.

Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: два комплекти GSM-шлюзів -92 та 375 онлайн- канальних, три тисячі сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, а також чорнову бухгалтерію.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, для встановлення всіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб, додали в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у СБУ назвали кількість відбитих кібератак на урядові ресурси України за минулий рік.