Британський аналітик Майкл Кларк вважає, що енергетичне перемирʼя є "хитким від самого початку".

На даному етапі деталі щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі у війні між РФ та Україною ще не узгоджені.

Про це розповіло телеканалу Sky News неназване українське джерело. Зазначається, що Україна підтримує повне припинення вогню, але погодилася б і на часткове.

"Поки що ми домовилися в принципі про взаємне припинення вогню по енергетичних об'єктах, але деталі ще потрібно уточнити. Ще немає технічних умов, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, тому наша команда і американці будуть працювати над цим", – заявив співрозмовник.

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Водночас британський аналітик з питань безпеки і оборони, професор Майкл Кларк вважає, що енергетичне перемирʼя є "хитким від самого початку". На його думку, поки перемовини тривають, попри розмову Трампа і Путіна, енергетична інфраструктура України все ще може бути мішенню для російських атак.

"У такій великій країні, як Україна, існує так багато різних інфраструктурних об'єктів, що завжди буде спірним питанням, які з них можна віднести до чітко визначених об'єктів "енергетичної інфраструктури". Отже, дуже обмежене припинення вогню, про яке домовилися по телефону президенти Трамп і Путін, виглядає хитким від самого початку", – акцентував Кларк.

Припинення ударів по енергетиці

Як відомо, 11 березня під час переговорів із США у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, якщо на такий крок підуть і в Кремлі. У Росії цю пропозицію непрямо, але відхилили – Путін висунув низку абсурдних вимог.

18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками переговорів повідомили, що РФ погодилася на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Примітно, що вже за кілька годин у Словʼянську на Донеччині частково зникло світло через російську атаку. Також було влучання по лікарні в Сумах.

19 березня відбулася розмова Трампа із українським лідером Володимиром Зеленським. Видання Bloomberg повідомило, що президент України погодився на паузу в ударах по російській енергетиці.

Сам Зеленський невдовзі заявив, що американська сторона також запропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію.

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