Проникнути з боку Росії через український кордон намагалась повноцінна бойова ворожа диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб, серед яких були сапери і мінометники.

Помічник командувача об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін розповів деталі про дії групи російських диверсантів, які на Сумському напрямку намагались прорватись через український кордон, отримали жорстку відсіч і відступили назад.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він повідомив, що ворожа ДРГ складалась з 10 окупантів і зазвичай саме така кількість підготовлених диверсантів використовується ворогом в одній групі, з метою проникнення на українську територію.

"Вони добираються з боку РФ до кордону України, потім там готуються для переходу. Десять осіб - це звичайна група. Раніше певною ознакою, що готується захід ДРГ, коли у небі активізуються розвідувальні безпілотники противника, які вивчають місцевість та шляхи можливого заходу та відходу. Вивчають загальну обстановку, намагаються зафіксувати як змінюються наші спостережні пости на кордоні. Вже після цього здійснюється перехід групи на нашу територію. Зараз вони трошки змінили тактику, але наші бійці також набувають досвіду та постійно тренуються",- акцентував Силкін.

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Він зазначив, що цього разу намагалась проникнути повноцінна бойова ворожа диверсійно-розвідувальна група з десяти осіб, серед яких були сапери, що знають як розміновувати територію, а також мінометники.

В результаті бою російські диверсанти понесли втрати, але, щоб не дати можливість встановити їх особи, при відході на територію Росії, вони всіх забрали назад з української території.

"Те, що ми спостерігали, три окупанти було поранено або загиблі. Вони не дають нам шансу дізнатися хто це був. Вони альпіністськими кішками витягують членів групи і прикриваючись артилерією відходять назад",- підкреслив Силкін.

Російські диверсанти

Ввечері 3 лютого на Сумському напрямку російська диверсійно-розвідувальна група у складі десяти окупантів намагалася перетнути кордон України, але отримали гідну відсіч від українських Сил територіальної оборони. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що ворожа диверсійна група зазнавши втрат, змінила тактику і розділилися на дві групи. Одна з груп евакуйовували ліквідованих та поранених, іншу-прикривала артилерія. В результаті півторагодинного бою, ворог поніс втрати та був відкинутий далеко за межі українського кордон.

Варто зазначити, що російські диверсанти вже не раз намагалися проникнути в Україну з півночі. Днями у Сумській області була встановлена заборона на рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони біля кордону, щоб недопустити втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області.

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