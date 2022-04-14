Ці представники найвищого командного складу російської армії керували вбивствами українців в Маріуполі і на Київщині.

Головне управління розвідки назвало імена двох російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу.

Як зазначили в ГУР МО, ці двоє генералів усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Так, Солодчук Валерій Миколайович, за даними розвідників, бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україн.

"Командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області", - йдеться в повідомленні.

Восени 2014 – навесні 2015 років Солодчук, як сповіщається, керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ.

Його детальну біографію та особисті дані розвідники розмістили за посиланням.

Також розвідники розповіли про генерала Дворнікова, причетного до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

"Дворніков Олександр Володимирович з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь". Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя",- зазначили в ГУР МО.

Дані Дворнікова також доступні на сайті ГУР МО за посиланням.

Як писав УНІАН, 9 квітня стало відомо, що в Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні. Тепер нею керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід роботи в Сирії. Кремль програє війну і намагається врятувати ситуацію спробою поліпшити координацію між своїми військовими.

За словами західних чиновників, окупанти погано координують між собою, бо раніше вони ніколи не мали досвіду роботи в подібних умовах. Тому країна-агресор доручила генералу Олександру Дворнікову, командувачу Південним військовим округом РФ, провести "операцію з поліпшення координації".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США очікують від генерала Олександра Дворнікова, якого Путін кинув на війну проти України, нових жорстоких нападів на мирних жителів.

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