В Білому домі зауважують, що цей генерал стане ще одним воєнним злочинцем.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США очікують від генерала Олександра Дворнікова, якого Путін кинув на війну проти України, нових жорстоких нападів на мирних жителів.

Про це Салліван сказав у програмі State of the Union, інформує The New York Times.

"У цього конкретного генерала є резюме, у якому жорстокість проти цивільних осіб на інших театрах військових дій, зокрема в Сирії. Ми можемо очікувати більшого від того нього на цьому театрі військових дій (в Україні - УНІАН). Цей генерал буде просто ще одним винуватцем злочинів та жорстокості щодо мирних жителів України", - заявив Салліван.

У Сирії Дворніков організовував килимові бомбардування мирних міст. Він був прихильником тактики випаленої землі. Дворніков своїми наказами спровокував стрімкий потік біженців до Європи.

Цю думку підтримав й директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. В ефірі Радіо НВ він наголосив, що цей генерал воював у Сирії та Чечні. Під час бойових дій Дворніков відзначився особливою жорстокістю до мирного населення.

"Він має досвід придушення ситуації в Чечні, в Грозному в 2000 році. Потім командував угрупуванням російських військ у Сирії. Має політичних прихильників в Кремлі, розглядався свого часу на заступника міністра оборони перед призначенням на ПВО. Фактично людина, яка має певні політичні амбіції і військовий досвід", — зазначив Згурець.

У Чечні та Сирії Дворніков застосовував однотипну практику.

"Коли йшов спротив на землі, то артилерія і авіація використовувалася для того, аби повністю знищити ділянки, де міг проходити опір населення, а в тих містах, де опір тривав, використовувалася хімічна зброя. Це такий примітивний шлях військової машини", - сказав експерт.

