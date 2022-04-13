Маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

Правоохоронці розпочали розслідування злочину, коли окупанти розстріляли сімох людей у с. Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

Повідомляється, що наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих.

Загарбники продовжують вбивати, гатити по мирних

В Організації Об'єднаних Націй за час повномасштабного вторгнення РФ вже зафіксували понад 1,8 тисячі загиблих серед цивільного населення. Також задокументовано 2 493 поранених.

Аби порахувати кількість жертв в одній лише "Бучанській різні", за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, потрібно буде щонайменше 2 тижні.

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