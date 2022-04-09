Українці набагато розумніші за росіян.

В Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні. Тепер нею керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід роботи в Сирії. Кремль програє війну і намагається врятувати ситуацію спробою поліпшити координацію між своїми військовими.

Про це з посиланням на західного чиновника повідомляє BBC.

За інформацією видання, Росія реорганізувала командування війною в Україні. Тепер нею командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії. Так Кремль намагається поліпшити організацію своїх військ, якими командували окремо від району, звідки вони прибули.

Окупанти погано координують між собою, бо раніше вони ніколи не мали досвіду роботи в подібних умовах. Тому країна-агресор доручила генералу Олександру Дворнікову, командувачу Південним військовим округом РФ, провести "операцію з поліпшення координації".

"У цього конкретного командира великий досвід російських операцій в Сирії", - вказав чиновник.

На його думку, в Росії хочуть досягти успіху на війні в Україні до 9 травня. Зараз західні офіційні особи вже говорять про те, що бачать відправку додаткових сил у бік Донбасу по частинах. Росіяни не роблять паузу, що не дозволяє її військам належним чином перегрупуватися

"Існує протиріччя між військовою логікою правильної підготовки сил для активізації російської операції на Донбасі, потенційного використання більш підходящої тактики і вилучення деяких уроків з катастрофічних операцій, значною мірою досі, і політичним імперативом фактично діяти з операцією і рухатися швидко", — сказав чиновник.

Передбачається, що в Росії є близько 100 батальйонних тактичних груп, які вона може задіяти на війні. Однак навіть при більшій кількості військових Кремль програє. Українські військові куди розумніші і раптові, вони ефективно стримують окупантів, навіть якщо тих більше.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і набагато ефективніше використовувати всі інструменти в своїх інтересах, якщо вона не зможе цього зробити, то дуже важко побачити, як їй вдається досягти навіть тих обмежених цілей, які вони поставили. І звичайно, не в тому темпі, на який, я думаю, вони сподіваються", — вказав чиновник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російський публіцист передрік Путіну конфлікт з генералами через невдачі в Україні.

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