За його даними, працювала українська артилерія.

Внаслідок успішної атаки української артилерії в захопленому окупантами Лимані Донецької області поранили ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна та ліквідували когось з верхівки РФ.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, Пушилін приїхав у Лиман з якоюсь інспекцією, щоб "відмітитись на місці перемоги". Наразі невідомо, в якому він стані. Окрім того, загинули понад 50 окупантів та знищено десяток техніки.

"Його накрила наша артилерія. Заразом загинули й десяток осіб, які його супроводжували. Всяке трапляється", - зазначив він.

Крім того, ліквідовано когось з верхівки РФ. Арестович повідомив, що деталі з'ясовуються.

"Хтось з "200-х" був з верхівки РФ. Хто саме – встановлюємо", – додав Арестович.

Інформація про поранення Пушиліна з'явилася у ЗМІ сьогодні. За даними журналістів, його поранили в Лимані, а зараз бойовики транслюють старі відео за участю свого ватажка.

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